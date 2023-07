"Amore (+ iva) a Lucca con Checco Zalone: lo spettacolo"

Una platea davvero al completo saluterà stasera, alle ore 21, in piazza Napoleone, l’atteso spettacolo di Checco Zalone, “Amore + iva“. Saranno infatti 6mila i fan che assisteranno allo show che segna il ritorno in questa veste “teatrale“ di Zalone, dopo undici anni di assenza. “Amore + iva“ è uno spettacolo che contiene racconti, imitazioni e musica, raccontati con l’inconfondibile ironia di uno degli artisti più poliedrici e amati dagli italiani. Le storie e i personaggi proposti da Checco fanno ridere prima di tutto di noi stessi e poi anche degli altri e per questo non bisogna smettere mai di ringraziarlo. Il resto lo fa lui, dal palcoscenico, con i suoi tempi comici, la sua fisicità e la sua espressività, naturalmente interagendo con il pubblico.

p. cer.