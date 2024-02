Ammonio nel laboratorio di chimica. Evacuati 85 studenti dell’Iti Fermi

Allarme al Fermi dove ieri mattina sono stati evacuati 85 studenti dopo che nel laboratorio di chimica si è sprigionato un forte odore, probabilmente di ammonio. La preside dell’Istituto, Francesca Paola Bini, ha subito attivato il protocollo di emergenza e allertato i vigili del fuoco.

“I vigili del fuoco hanno attivato personale specializzato – fa sapere la dirigente –, e hanno scandagliato il laboratorio attraverso strumenti raffinatissimi per la rilevazione di sostanze tossiche. Potrebbe in effetti trattarsi di vapori di ammonio, ma per saperlo dovremo attendere gli esiti dei test eseguiti anche negli impianti aspiranti“. All’origine potrebbe esserci appunto un malfunzionamento della cappa aspirante, che verrà controllata oggi stesso dai tecnici addetti alla manutenzione. I vigili del fuoco sono intervenuti con personale scafandrato, come è necessario fare da protocollo in questi casi, e hanno utilizzato anche il carro Nbcr per il contrasto al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico.

“Siamo molto attenti e scrupolosi nei nostri laboratori, ogni sostanza segue un determinato protocollo sia nel momento dell’utilizzo – spiega la professoressa Bini – sia per lo smaltimento finale negli appositi contenitori sigillati. Si tratta comunque di sostanze non cancerogene e adatte per l’utilizzo didattico. E’ chiaro che trattandosi in particolare di minori non abbiamo esitato un attimo nell’attivare il protocollo“.

“E devo dire – aggiunge la preside – che i nostri studenti si sono comportati in modo esemplare, abbiamo ricevuto i complimenti anche dai vigili del fuoco. Non ci sono state scene di panico, si sono mossi in maniera ordinata verso il punto di raduno, così come avviene durante le nostre prove di evacuazione“. Solo uno studente avrebbe accusato qualche malessere, mal di testa, e si sarebbe rivolto in via prudenziale al 118, ma pare non vi siano correlazioni. Al momento il laboratorio è interdetto all’uso. Anzi la dirigente, ampliando le indicazioni dei vigili del fuoco, ha disposto la chiusura di entrambi i laboratori di chimica, delle zone di raccordo e dell’aula anfiteatro.

Laura Sartini