Amministrazione e genitori a confronto

E’ polemica sulla vicenda della palestra delle scuole medie ma anche della primaria visto l’impossibilità di utilizzare il palazzetto a causa dei lavori che si protraggono da anni per il nuovo palazzetto. La questione della palestra, con le problematiche esistenti, tra cui infiltrazioni dal tetto, è stata oggetto di un incontro tra amministrazione comunale e genitori dei ragazzi che frequentano la palestra.

“La palestra – dice un comunicato emesso dal comune dopo l’incontro – è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale ma di fatto è utilizzata dai ragazzi delle scuole dell’obbligo e dalle associazioni del territorio e per questo l’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Provincia, interviene nella manutenzione in prima persona.

La palestra presenta da tempo -continua il comune – problematiche, la maggior parte delle quali legate alle infiltrazioni dal tetto. Il Comune ha comunicato alla scuola la tabella di marcia relativa agli interventi che permetteranno entro i prossimi mesi di risolvere buona parte delle problematiche.”

Come fa sapere la prima cittadina Caterina Campani (foto), il primo passo dell’iter per avviare i lavori è avvenuto nelle settimane scorse con la variazione di bilancio approvata a novembre, un intervento per 192.000 euro che servirà a rifare la copertura.

“Sempre con l’approvazione della variazione di bilancio di novembre, come comunicato anche ai genitori – aggiunge – sono stati stanziati altri fondi, per interventi di manutenzione e decoro che sono serviti intanto a risolvere i problemi di infiltrazioni sulla parte del tetto sopra il corridoio della palestra, e che sono proseguiti con la stuccatura degli intonaci danneggiati e la ritinteggiatura dei muri e dei solai più deteriorati“.