Amministratori Le indennità

Dopo le novità in giunta a Porcari, con l’ingresso di Marco Baccini come consigliere al posto di Fanucchi e di Simone Giannini, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 numero .234 del 30122021, ecco le indennità degli amministratori pubblici. Il Comun di Porcari è nella classe tra 5 mila e 10 mila abitanti. Il sindaco: Leonardo Fornaciari percepirà 1.762,28 euro, indennità dimezzata in quanto lavoratore dipendente. Il vice Roberta Menchetti 1.762,28; assessore Simone Giannini 793,02 , lavoratore dipendente; assessore Eleonora Lamandini 1.586,05 lavoratore dipendente in aspettativa non retributiva dal proprio datore di lavoro, a partire dal 10 ottobre 2022 ai sensi dell’articolo.81 del Decreto Legislativo 2672000; assessore Michele Adorni 1.586,05.

M.S.