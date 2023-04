Amianto, pesante eredità La richiesta al Comune "Accelerare la bonifica"

Sembrava un tema ormai superato, una problematica appartenente al passato, ma evidentemente non è così, o almeno non del tutto. Gli strascichi dello spropositato utilizzo dell’amianto che ha caratterizzato il secolo scorso, si intravedono ancora oggi. "L’Italia è stata tra i primi paesi che hanno proibito l’impiego dell’ amianto - ricorda Gaetano Ceccarelli, capogruppo in Consiglio Comunale dei “ Popolari e Moderati “ - infatti con un apposita legge approvata nel lontano 1992 tuttora vigente, ne fu vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione industriale e la commercializzazione. A fronte di tale normativa, che disciplina con rigore l’utilizzo di amianto successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, in realtà il materiale è ancora purtroppo largamente presente in generale sul territorio nazionale, conseguenza degli impieghi ante 1992, spesso in quelle condizioni di friabilità che lo rendono molto pericoloso per la salute pubblica".

Gli strascichi, appunto, di cui si parlava sopra. "Non voglio suscitare allarmismi - continua Ceccarelli - ma ritengo doveroso ricordare che anche gli ultimi dati disponibili diffusi dai competenti organismi, evidenziano una tendenza generalizzata all’aumento dei tumori correlati

all’esposizione alle fibre di amianto, segno che c’è ancora molto da lavorare per bonificare l’ambiente ed i luoghi di lavoro. Perciò occorre accelerare anche a Capannori, dove peraltro c’è già attenzione sul tema, riguardo alla bonifica e messa in sicurezza del territorio, iniziando da una più capillare mappatura della presenza dell’amianto, riscontrabile soprattutto come lastre di copertura di vecchi fabbricati".

Sono stati soprattutto i tetti di immobili datati, infatti, a “resistere“ al boom di ristrutturazioni e sostituzioni dell’amianto, scaturite dalla conoscenza dei suoi effetti dannosi sulla salute. "In questi casi deve essere fatta una valutazione da parte di tecnici competenti rispetto alla pericolosità del materiale per la salute, mettendo successivamente in atto tutti i conseguenti provvedimenti che vanno dalla rimozione, all’incapsulamento con speciali vernici, al confinamento - sempre Ceccarelli - Alla luce di quanto sopra, è inoltre opportuno sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sui gravi rischi derivanti dalla presenza del citato materiale, mediante una adeguata e diffusa campagna di informazione che va promossa dal Comune di Capannori, in sinergia con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento. Pertanto, al fine di sollecitare le azioni di prevenzione innanzi descritte, presenterò a breve una specifica interpellanza".