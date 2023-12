Amebiasi a Filecchio. Partito lo screening

FILECCHIO

Ha preso il via a Filecchio lo screening sulla cittadinanza per la ricerca del parassita responsabile dei casi di amebiasi, che si sono verificati in questi mesi nella frazione. Lo screening è promosso dall’Azienda Usl Toscana nord-ovest in collaborazione con il Comune di Barga e durerà in tutto 5 settimane. Grazie all’importante lavoro dei volontari di Misericordia e donatori di sangue di Filecchio sono stati consegnati porta a porta in questi giorni la lettera e il kit da utilizzare per la raccolta del materiale organico I ritiri delle provette avvengono presso gli impianti sportivi di Filecchio per tre giorni alla settimana fino al 19 gennaio prossimo e già nella prima giornata la risposta della cittadinanza (lo screening è infatti su base volontaria) è stata notevole.

Ieri, è stato infatti il primo giorno di ritiro delle provette ed in tanti si sono recati presso il centro di raccolta. Erano presenti nella mattinata anche la sindaca Caterina Campani con l’assessore Lorenzo Tonini e il dottor Fabio Costa direttore della Zona distretto della Valle del Serchio, che ha lanciato un appello alla popolazione per partecipare allo screening. Tutto il territorio di Filecchio è stato coinvolto dalla campagna: settimana per settimana, suddivisi località per località, i cittadini che lo vorranno potranno portare il campione per le analisi secondo l’orario ed il giorno prestabilito dalla lettera ricevuta dall’ASL. In tutto sono stati consegnati quasi 1000 lettere e kit.

Per avere i primi risultati delle analisi bisognerà aspettare circa una settimana, ma il quadro completo, riguardanti tutti i campioni ricevuti, sarà quindi disponibile dopo la seconda metà di gennaio 2024. Proprio l’indagine sanitaria, visto che le indagini sulle acque sia dell’acquedotto che del canale di irrigazione non hanno fornito dati significativi, potrebbe fornire elementi utili per capire le origini dei casi di amebiasi e magari anche per mappare eventuali zone più a rischio o dove è più probabile la presenza dei parassiti. Per quanto riguarda lo screening, qualora una persona non potesse recarsi in quel giorno indicato e non potesse neanche delegare qualcuno, è possibile far presente il problema alla segreteria del sindaco, chiamando il numero: 0583724727.

Luca Galeotti