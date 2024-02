Amebiasi a Filecchio. Finito lo screening

Con il mese di gennaio si è concluso lo screening sulla popolazione di Filecchio avviato a dicembre per cercare soluzioni possibili alle fonti che hanno causato casi di amebiasi nella frazione nei mesi scorsi. Un problema che ha colpito il territorio e che fin da subito è stato contenuto e si è cercata una rapida soluzione.

Con i dati disponibili, ovvero le analisi effettuate sui campioni del 67% della popolazione che ha aderito (pari a 667 abitanti) è stato convocato un tavolo di lavoro che ha coinvolto, il comune di Barga e l’azienda sanitaria nelle sue varie componenti.

E’ stato anche coinvolto nello studio dei dati un luminare di parassitologia, il prof. Fabrizio Bruschi dell’Università di Pisa, esperto proprio nello studio di questo tipo di patologie. Per illustrare i dati dello screening (che ha permesso di individuare altri due casi di portatori sani) e gli sviluppi della vicenda è stato convocato, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti, un incontro con la popolazione di Filecchio che si terrà venerdì 16 febbraio alle 18 nelle sale parrocchiali di Filecchio. Servirà per informare sugli esiti dello screening e sulle nuove iniziative da intraprendere, ma anche per sollecitare quel 33% di abitanti che non ha partecipato allo screening a farlo.

L’individuazione di tutti i portatori, secondo le autorità, è infatti probabilmente il mezzo più efficace di prevenzione all’interno della comunità, non essendo per ora nota la fonte di trasmissione.

Lo screening ha infatti permesso di individuare e trattare i portatori, ma per essere ancora più efficace è importante che sia esteso a tutti gli abitanti.

Luca Galeotti