Ambitour scopre i tesori di Lucca Dove i turisti ora restano tre notti

Quello lucchese è uno degli appuntamenti decisamente più partecipati da parte di Ambitour, percorso dedicato a sindaci, assessori e personale dei 28 ambiti della Regione, organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione, come ha dichiarato in incipit Sonia Pallai, responsabile turismo Anci Toscana. Il nuovo info point dedicato alle Mura, il Castello di Porta San Donato, a stento ieri mattina ha contenuto gli ospiti che, accolti dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore al Turismo Remo Santini, hanno poi fatto tappa alle bellezze della città: prima l’assaggio del buccellato, poi un bel giro di Mura in bici, a seguire tappa al Teatro del Giglio per la mostra degli abiti della Carrà e via verso i comuni dell’ambito turistico Piana di Lucca.

Una bella vetrina, il miglior contesto per dare la buona notizia a questo punto ufficiale: “I turisti si soffermano più a lungo ad apprezzare le bellezze e gli eventi della nostra città - dichiara il sindaco Pardini - . Gli ultimi dati ufficiali ci informano che stiamo centrando le fatidiche tre notti di pernottamento da parte dei turisti, un dato incoraggiante considerando anche che è cresciuto, rispetto al 2019, del 20 per cento. La nostra progettualità è ampia, dal mare, alle colline alla Garfagnana perché è il territorio che vince. Adesso la rotta è puntata su Lucca Capitale della cultura 2026“.

La dimostrazione plastica di ciò che rivelano i numeri, sono anche le presenze che ogni giorno fanno tappa all’Info point delle Mura da quando è stato riaperto in questa nuova veste. “Sono almeno 150 persone al giorno quelle che si affacciano in questa bellissima casermetta - sottolinea l’assessore Santini - anche per ammirare l’antico meccanismo di chiusura e apertura della Porta di San Donato. Gli eventi, ad esempio il Natale, Carnevale e ora anche Fashion Weekend, sanno far la differenza. L’ultimo report sulle permanenze turistiche, che ci portano a sfiorare le tre notti, è significativo“. Tre minuti di video promozionale realizzato dal giovanissimo Tommaso Bertuccelli, 21 anni, hanno restituito la sintesi perfetta del potenziale del nostro territorio in termini di attrattività. All’evento di ieri erano presenti Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, Michele Angiolini, delegato al Turismo Anci Toscana e sindaco di Montepulciano e molti amministratori dei Comuni della Piana, consiglieri comunali (per Lucca c’era Giovanni Ricci), e referenti delle categorie, tra cui Confcommercio. Tutti insieme, circa una settantina di referenti, hanno fatto tappa alla Cattedrale di San Martino, ammirando la facciata romanica, la scultura del labirinto, il monumento funebre di Ilaria del Carretto e il Volto Santo. Poi in bus verso Capannori: tappa a Fattoria e Villa Maionchi, con la visita al giardino e alla cantina del ‘600, degustazione di olio e pranzo con pietanze a km0. Poi il trasferimento a Villa Torrigiani, residenza rinascimentale con il giardino “ad orto”; infine tappa a Montecarlo, con la passeggiata tra le vie del borgo, visita alla Fortezza, al Teatro dell’Accademia dei Rassicurati e aperitivo al Chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani. Non sono mancate le degustazioni dei prodotti tipici, “piatto forte“ dei nostri territori: oltre al buccellato lucchese c’erano i “miracoli di Santa Zita“, il pane di Altopascio, i tordelli, vino e olio.

Obiettivo dichiarato: promuovere le connessioni, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione attraverso la conoscenza del territorio. Una formula di successo, prima del genere in Italia, che ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perché tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto. E depongano l’ascia nel nuovo ruolo di partner attivi, non più di concorrenti.

Laura Sartini