Ambito turistico e i percorsi legati alla fede

Un anno intenso di promozione turistica per la Valle del Serchio. Anche nel 2022, dunque, è continuata direttamente e tramite l’Ambito Turistico omogeneo Garfagnana Valle del Serchio, presieduto da Andrea Tagliasacchi, la promozione del territorio attraverso i socialmedia, in particolare per la valorizzazione della rete di percorsi outdoor con Wikiloc, l’app gratuita per seguire su smartphone i percorsi a piedi o in bicicletta del territorio, dell’Atlante Turistico e della web applicationgis sulla Via del Volto Santo, in grado di proiettare, attraverso testi ed elementi multimediali, nella suggestione dei luoghi di Fede e in una mappa interattiva che illustra gli elementi di rilevanza storica, culturale, turistica e soprattutto i servizi, punti di ristoro e strutture ricettive a portata di pellegrino, in sinergia e attraverso il rafforzamento del sito Garfagnana Turismo e frutto di un intenso lavoro a più mani che ha visto impegnati webmaster e tecnici con l’obiettivo di aggiornare e organizzare i nuovi strumenti riguardanti il portale dell’accoglienza turistica in Garfagnana, in collaborazione con gli operatori del territorio e i Comuni componenti.

L’Ambito ha fatto il suo ingresso nel sistema di promozione nazionale e internazionale partecipando a fiere, workshop e realizzando materiale informativo. Le due Unione Comuni della Valle hanno sostenuto, in modo attento, la ripresa post pandemia delle attività sociali e di animazione del territorio, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico. Questi importanti risultati sono stati conseguiti con il decisivo contributo dei sindaci, delle amministrazioni comunali e della struttura delle due Unioni della Valle del Serchio.

Dino Magistrelli