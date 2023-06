AmatAfrica, 5 mila euro per l'Emilia colpita dall'alluvione, la delegazione in Romagna

AmatAfrica, associazione umanitaria della Valle del Serchio, per l’Emilia. Dopo aver organizzato ai primi di giugno una serata con lo scopo di raccogliere fondi per gli abitanti Romagnoli colpiti dalla disastrosa alluvione, evento reso possibile grazie a tutti i partecipanti alla serata e ai ristoranti “Il Bugno” e “La Bionda di nonna Mery” e che ha permesso di raccogliere oltre 5 mila euro, ha visto una propria delegazione partire alla volta delle zone colpite; più precisamente si è recata presso la Pro Loco di San Vito di Romagna. Lì,ad attenderla, c’era Marco Farina, responsabile e destinatario della somma raccolta. In risposta alle domande di Mario e Roberto (membri AmatAfrica) ha mostrato alcune zone colpite dall’alluvione. La situazione presentata ha scosso i due rappresentanti di AmatAfrica fortemente, ma il dolore è stato in parte alleviato dalle testimonianze di chi ha potuto usufruire dell’aiuto venuto dalla Valle del Serchio. Testimonianze piene di gratitudine e commozione.