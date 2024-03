Alunni e professore si ritrovano dopo quasi 60 anni

Si sono ritrovati dopo quasi 60 anni, alunni e professore. Un incontro voluto e organizzato da ex alunni, ormai pensionati, per dimostrare stima e affetto a un insegnante che, per le sue grandi capacità e doti di umanità, ha veramente lasciato un segno, per cui non è stato mai dimenticato. Cinquantotto anni fa, alla scuola media Carlo Del Prete, a Lucca, il professor Luigi Lucchesi, giovane insegnante di matematica, si trovava alle prese con una classe piuttosto impegnativa. Undici alunni, non tanti, ma vivaci, che, nel bene e nel male, condividevano fra loro una grande solidarietà e talvolta organizzavano scherzi di ogni genere, per loro e per gli insegnanti.

Vivaci certamente, mai però offensivi e irrispettosi nei confronti dei docenti. Lucchesi, che quasi quotidianamente doveva sobbarcarsi la trasferta dalla sua abitazione di Castiglione Garfagnana a Lucca, sapeva cogliere e valorizzare gli aspetti positivi dei suoi studenti, da ognuno dei quali traeva il massimo. Così gli ex alunni, ad ogni loro incontro, hanno ricordato sempre con affetto quel giovane insegnante che si è sempre dimostrato amichevole e comprensivo. E finalmente mercoledì scorso gli ex alunni si sono ritrovati a Castiglione, dove Luigi, con grande felicità, li ha accolti nella sua abitazione, concludendo la giornata con una bella cena in paese all’osteria “Senso Unico” in un clima di allegria e di emozione.