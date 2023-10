Altro edificio occupato, Martinelli: ”Così da anni”

Dopo quanto verificatosi ad Altopascio, altro caso di occupazione abusiva di proprietà altrui nella Piana. Stavolta siamo a Tassignano, frazione capannorese, non nuova a certe situazioni, come quando tempo fa vennero trovate persone all’interno dell’ex magazzino ferroviario della stazione. Stavolta il fatto si è verificato in un fabbricato abbandonato ubicato in via del Marginone, come spiega l’ex esponente di Fratelli d’Italia Roberto Martinelli.

"Sono anni che questo immobile si trova in stato di abbandono – dichiara Martinelli – tanto che addirittura l’accesso sulla strada risulta completamente nascosto dalla siepe che circonda la proprietà ed è persino di intralcio al transito dei veicoli, a dimostrazione del fatto che nessuno da tempo provvede alla manutenzione. Alcuni conoscenti mi hanno riferito di aver visto uscire persone. Io stesso – aggiunge Martinelli – passando ho notato individui che venivano via da quel sito, probabilmente dopo avervi pernottato. Una condizione di cui quasi tutti sono a conoscenza. Vero è che, a differenza della stazione, qui siamo in presenza di un immobile privato, ma in ogni caso l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine devono verificare chi ha occupato. Talvolta – conclude Martinelli – ci sono anche occupazioni di necessità".

Ma.Ste.