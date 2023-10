Altri ventimila biglietti per lo show di Ed Sheeran. A ruba anche la seconda data

Il Lucca Summer Festival 2024 è già partito alla grande, con notevole anticipo. Dopo che in poche ore la scorsa settimana erano stati letteralmente polverizzati in prevendita i circa 40mila biglietti per la prima data di Ed Sheeran (nella foto) sugli spalti delle Mura urbane (sabato 8 giugno 2024), nei tre giorni successivi sono stati venduti già 20mila biglietti per il secondo concerto (domenica 9 giugno) aggiunto a sorpresa solo venerdì scorso, in via eccezionale, proprio per far fronte all’incredibile mole di richieste.

Al momento, insomma, si veleggia già su un totale di 60mila persone per quelle che sono le uniche due date italiane dell’artista britannico: una doppietta che rappresenta già un record per il Lucca Summer Festival. Mai nessun artista aveva infatti doppiato lo show sugli spalti delle Mura, con numeri che sono già da capogiro.

E in attesa del terzo imminente annuncio del Summer, sono gìà “sold out“, almeno nei posti a sedere, anche i biglietti per l’unico show italiano di Rod Stewart, atteso in piazza Napoleone, domenica 7 luglio 2024, con una capienza complessiva di circa 8mila spettatori. Anche questo appuntamento è di grande livello. L’artista britannico festeggerà infatti a Lucca oltre cinquant’anni di carriera, iniziata con The Faces e il Jeff Beck Group, con un grande concerto celebrativo che conterrà tutti i suoi più grandi successi, da “Gasoline Alley” a “Every Picture Tells a Story”, da “Tonight’s the Night” a “You’re In My Heart (The Final Acclaim)”, da “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, a “Forever Young”, da “Hot Legs” fino a successi come “Sailing“ e “Maggie May”.

Ma nei prossimi giorni il patron del festival Mimmo D’Alessandro annuncerà anche il terzo grande artista del cast del 2024. Secondo le ultime voci probabilmente il tutto slitterà alla prossima settimana: sicuramente si tratterà di ancora un big internazionale molto amato dal pubblico che darà ulteriore lustro al cartellone del festival, che al momento è solo alla terza casella, ma è già da considerarsi tra i più ricchi della sua lunga storia.

P.Pac.