Altri tre big in piazza Tocca a Sigur Rós, Placebo e Norah Jones emozionare i tanti fan

Il cartellone del Lucca Summer Festival propone questa settimana tre attesissimi appuntamenti in tre giorni, a partire da domani e fino a venerdì, tutti in piazza Napoleone, con inizio alle ore 21.30. Il ritorno dei Sigur Rós a Lucca, a dieci anni dal loro primo indimenticabile concerto al Summer, aprirà domani questa intensa tre giorni di musica. La band islandese dalle sonorità elettroniche psichedeliche e sognanti, che canta in una lingua inventata, lo “speranzese“, adattabile perfettamente a ogni singola nota, si presenta al suo pubblico forte di un nuovo album.

Oggetto di un vero e proprio culto in tutto il mondo, i Sigur Rós vantano colonne sonore di film, serie tv e videogiochi di grande diffusione: tra le altre, “Vanilla Sky” di Cameron Crowe, “127 ore” di Danny Boyle, “Il Gusto Dell’amore” di Giulio Berruti, “Le Avventure Acquatiche Di Steve Zissou” di Wes Anderson, “Dragon Trainer”. E l’intera colonna sonora di “La Mia Vita È Uno Zoo” di Cameron Crowe. Brani firmati dalla band islandese sono presenti inoltre nelle serie tv “The Walking Dead”, “The Vampires Diaries” e “Game of Thrones” e nei trailer dei videogiochi “The Prince of Persia”, “Assassin’s Creed IV: Black Flag” e “Dead Space“. Prima dei Sigur Rós, alle 20.15, l’interessantissima cantautrice newyorkese King Princess, pupilla, non a caso, del celebre produttore Mick Ronson.

Giovedì sarà invece la volta dei Placebo (terza presenza al Summer), una delle band britanniche più rappresentative dell’alternative rock degli ultimi 30 anni, ispirata in parte alla lezione dei Cure di Robert Smith, con il quale hanno spesso collaborato. Il chitarrista, cantante e frontman dei Placebo, Brian Molko, fondatore della band insiema a Stefan Olsdal, ancora con lui in scena, è stato ed è ancora una icona per almeno due generazioni di fan di un certo lato oscuro del rock, fatto di testi che parlano di realtà spesso ignorate eo odiate. I suoni hanno attraversato numerose sperimentazioni che non hanno però impedito alla band di sfornare singoli di successo. come il seminale “Pure morning“. E i concerti sono la celebrazione di un rito collettivo che include davvero tutti.

Infine, venerdì, sarà Norah Jones (anche per lei terza presenza al festival) a calcare il palco di piazza Napoleone. L’artista statunitense ha segnato gli ultimi 20 anni con 50 milioni di dischi venduti e ben 9 Grammy Awards, dei quali 5 ottenuti con l’album d’esordio “Come away with me“. Le sue canzoni raffinate e la sua splendida e riconoscibilissima voce hanno letteralmente ammaliato milioni di fan in tutto il pianeta, che premiano ogni suo concerto con un inevitabile “sold out“, proprio come per questa unica data italiana. “Special guest“, alle 20.15, l’emergente, poliedrico cantautore e chitarrista britannico Oscar Jerome, per il quale la parola “contaminazione“, tra generi e stili è il vero credo.

Paolo Ceragioli