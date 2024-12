Altra perizia psichiatrica per Seung

La nuova perizia è in corso nel carcere di Livorno, disposta dal giudice di Massa. Gianluca Paul Seung (nella foto), il 37enne condannato per aver ucciso la dottoressa Barbara Capovani nel 2023, ha un procedimento in corso per lesioni a una guardia giurata: per questo processo è stata disposta una nuova perizia. Il suo legale, l’avvocato Andrea Pieri, aveva chiesto, infatti, che fosse nuovamente valutato alla luce delle dichiarazioni per un fatto analogo accaduto a Lucca dove è stato giudicato incapace di intendere e volere sulla base di una perizia di Pietro Pietrini, professore di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare, già direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Il professor Mauro Mauri, che era stato sentito durante un’udienza passata, aveva eseguito una perizia solo sulle carte in fase di indagine dichiarandolo capace: Seung si era rifiutato di sottoporsi alla visita e alla valutazione, acconsentendo però in un secondo momento. Il giudice ha quindi ammesso la nuova periza fissando l’assunzione dell’incarico al 28 ottobre. Il 25 novembre c’è stato il primo incontro in carcere e a breve si potrà conoscere l’esito degli approfondimenti medici. Trenta i giorni per il deposito dei risultati.