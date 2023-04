Altopascio si prepara all’estate Più suolo pubblico per i locali e anche i costi restano invariati

Aumenta il suolo pubblico a disposizione delle attività produttive a costi invariati. Accade ad Altopascio dove gli esercenti potranno anche sfruttare, ecco l’altra novità, i mesi invernali, dal 16 ottobre al 16 aprile 2024, periodo in cui si risparmierà il 50% per chi vuole provare. Intanto però guardiamo alla bella stagione. Tra il 15 aprile e il 15 ottobre è possibile passare dagli attuali 80 metri quadrati a 100 (per vie o piazze dove non passa la viabilità), entro 40 metri dal negozio e da 40 metri quadri a 50, laddove invece è prevista la circolazione dei veicoli. Per le piazze destinate o meno a parcheggio con viabilità, l’amministrazione comunale permette di occupare un’area al massimo di 50 metri quadrati entro un raggio di 20 metri dall’esercizio oppure, se presenti stalli a pagamento, saranno concessi due stalli, di fronte all’attività. In caso di richieste su marciapiede, si potranno occupare di fronte all’attività un massimo di 10 metri quadri, rispettando le condizioni minime di passaggio pedonale, mentre si possono occupare fino a due posti auto se sono presenti parcheggi non a pagamento. Si vuole facilitare la vivibilità del centro e delle frazioni per sfruttare anche gli spazi all’aperto per organizzare eventi e attività. Alla scadenza della concessione, il titolare del permesso ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi entro 15 giorni dalla scadenza.

Domande da presentare entro il 10 aprile all’indirizzo [email protected] ed entro il 9 ottobre per i mesi invernali. La richiesta potrà essere inviata anche dopo la scadenza ma riguarderà solo gli spazi liberi. L’assegnazione terrà conto dell’ordine di arrivo.

Massimo Stefanini