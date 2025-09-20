Altopascio promuove una giornata di studi

Il Comune di Altopascio non sarà da meno nel ricordare l’annoversario della storica vittoria di Castruccio Castracani. Sette secoli dopo, ricorderà e approfondirà uno degli avvenimenti più significativi del Medioevo toscano: la Battaglia di Altopascio del 23 settembre 1325. Per celebrare il settecentesimo anniversario, sabato 27 settembre, nella Sala Granai di piazza Ospitalieri, nel cuore del centro storico della cittadina del Tau, si svolgerà una giornata di studi dal titolo "La battaglia di Altopascio e la Toscana del tempo", promossa dal Comune di Altopascio e dalla Deputazione di storia patria per la Toscana. L’iniziativa vedrà la partecipazione di studiosi di rilievo nazionale.

La giornata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e del presidente della Deputazione di storia patria per la Toscana, Giuliano Pinto. La sessione mattutina (dalle 10 alle 13), presieduta da Lorenzo Tanzini dell’Università di Cagliari e membro della Deputazione Toscana, sarà dedicata a una analisi delle dinamiche politiche e militari dell’epoca. Mauro Ronzani, docente dell’Università di Pisa, offrirà un approfondimento sul quadro politico della Toscana negli anni di Castruccio Castracani; Giuliano Pinto, dell’Università di Firenze, tratterà il tema di Altopascio e della Valdinievole come area di transito e di confine; Duccio Balestracci, storico della Deputazione Toscana, analizzerà la rappresentazione della battaglia nelle cronache di Giovanni Villani; infine, Vieri Mazzoni, ricercatore dell’Università di Firenze, si soffermerà sui provvedimenti e sulle reazioni del governo fiorentino prima e dopo la battaglia.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.30 e dureranno fino alle 17, sotto la presidenza di Paolo Pirillo, docente dell’Università di Bologna e membro della Deputazione Toscana. Alma Poloni, docente dell’Università di Pisa, parlerà delle città toscane nei primi decenni del Trecento. Michele D’Ascoli, dell’Accademia Senese degli Intronati, si concentrerà su Siena e sullo scontro con Castruccio Castracani. A chiudere Renzo Sabbatini, professore dell’Università di Siena, che offrirà una riflessione sulla figura di Castruccio tra mito e storia. La partecipazione è libera e gratuita.

Ma.Ste.