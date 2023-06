Altopascio, Lega propone di affidare a privati la manutenzione del verde pubblico

Il Comune di Altopascio assegni ai privati la manutenzione del verde e delle aiuole pubbliche. Lo chiedono i consiglieri della Lega Simone Marconi e Francesco Fagni che stanno preparando una specifica mozione. "L’amministrazione comunale è proprietaria di decine di spazi verdi e rotatorie viarie– si legge in una nota dei consiglieri del Carroccio – spazi che versano in condizioni precarie. Molte di queste rimangono per lunghi periodi in preda della vegetazione e richiedono una pronta manutenzione che spesso non è eseguita tempestivamente. Ci sarebbe il vantaggio di rafforzare le sinergie con le imprese private del territorio. Per ogni rotatoria, in sostanza, il privato dovrebbe pensare alla corretta manutenzione, provvedendo ai tagli di erba e alla sistemazione ed abbellimento con sostituzione degli arbusti e dei fiori".