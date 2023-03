"Altopascio è una discarica a cielo aperto"

ALTOPASCIO

L’opposizione di Altopascio lamenta quattro punti critici per l’abbandono di rifiuti. I consiglieri comunali di minoranza Valerio Biagini, Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi denunciano la presenza crescente di rifiuti in varie zone del territorio di Altopascio. "Quello che sta accadendo è qualcosa di preoccupante, pericoloso, inguardabile e potremmo sciorinare tanti altri aggettivi, per descrivere i tanti rifiuti disseminati in varie zone, fenomeno che ora sta mettendo a nudo – si legge nella nota - il disinteresse dell’amministrazione comunale, che tratta l’ambiente come qualcosa di utile per l’immagine, ma non se ne occupa nella fase quotidiana. Ci sono in queste ore almeno quattro discariche a cielo aperto che offrono uno spettacolo che getta discredito su Altopascio e, soprattutto, mettono a rischio la salute dei cittadini. Ci riferiamo – prosegue la minoranza - al cumulo di rifiuti che da giorni alberga in via del Sibolla, nei pressi di un noto ritrovo notturno".

"Sono almeno due settimane - continuano - che questo imponente cumulo di pattume giace nei pressi del parcheggio. Non conta che l’area sia privata o pubblica: anche nel caso sia privata, una amministrazione seria procede con il ripristino del decoro urbano e attribuisce le spese ai proprietari, sempre se prima abbia proceduto alle opportune richieste di pulizia dell’area. Poi la Romana, nei pressi del complesso storico delle suore, accanto al palo di segnalazione di fermata del pullman. Inoltre il secondo lotto della circonvallazione: sacchetti, materassi e tanto altro fanno da "splendida cornice" a chi percorre la strada che molti considerano su Castelfranco di Sotto, ma che , invece, presenta una buona porzione su Altopascio. Infine sporcizia anche in una traversa nei pressi del cimitero". Per via della Sibolla Ascit ha preso in carico la questione ordinando la rimozione e la pulizia.