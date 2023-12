Saranno incrementati i posti auto per disabili nei pressi della scuola elementare di Altopascio. Una zona di recente riqualificata, in un quartiere residenziale, con persone che hanno i permessi e che trovano difficoltà, ad esempio, quando accompagnano i figli in classe. La decisione è dell’amministrazione civica del Tau, in coordinamento con la Municipale. Entro breve tempo i posti aumenteranno. Anche perché si erano registrati casi in cui le vetture venivano parcheggiate sui marciapiedi o sugli scivoli delle carrozzine. Striscia la Notizia ne ha fatto un cavallo di battaglia, sui parcheggi per disabili. Nel tg satirico di Canale 5, Brumotti è l’implacabile sentinella contro chi li occupa senza averne diritto. Ad Altopascio, invece, i permessi ci sono e i vigili urbani controllano spesso se sono occupati da chi ne ha diritto. Contro i furbetti, la Municipale guidata dal Comandante Italo Pellegrini sorveglia eccome. E’ una questione di numeri. In alcune fasce del territorio, come alla primaria del capoluogo, sono evidentemente pochi.

Alcuni cittadini di Altopascio protestano perché in quell’area scarseggiano e, a loro dire, sono ubicati piuttosto distanti dall’istituto. Sono nati gli stalli rosa per le donne in dolce attesa o per i neo genitori, però c’è chi lamenta la carenza di spazi per la sosta destinati a chi ha il tagliandino che certifica l’handicap fisico. Una signora con il permesso e con bimba a bordo operata da 10 giorni, ha dovuto sostare lontano per condurla a scuola. Adesso il problema verrà risolto.

Massimo Stefanini