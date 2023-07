"ALTOPASCIO: D'Ambrosio: "Nuove opportunità per i lavoratori di Giannino Distribuzione"

"Ci impegniamo affinché si possa trasformare una situazione preoccupante in una nuova opportunità, in una ripartenza".

Il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, commenta la notizia, da noi anticipata nei giorni scorsi, di un possibile assorbimento di Conad di alcuni dipendenti in esubero all’azienda Giannino. "Da una vertenza che lascia degli strascichi ad una buona notizia – dichiara sui social il primo cittadino del Tau – con Conad Altopascio disponibile a riassorbire alcuni degli esuberi di Giannino Distribuzione. Nel corso della vertenza ho parlato più volte con l’azienda e con i rappresentanti sindacali. Allo stesso modo mi sono interessata con il direttore di Conad Altopascio, Roberto Toni, che aveva manifestato la volontà e possibilità di riassorbire alcuni lavoratori nel punto vendita di via delle Cerbaie".

"Pochi giorni fa - continua il sindaco - è arrivata l’ufficialità e questo penso possa rappresentare un buon punto di partenza per la nostra comunità: Conad è un’azienda vicina al territorio e anche in questo caso lo dimostra. Essere vicini alle vertenze sindacali come amministrazione comunale significa intercettare le varie necessità e cercare di farle dialogare tra loro, impegnandosi per ribaltare qualcosa di difficile in nuove chance".

Ma.Ste.