“Altopascio Anime Night“ Musica e festa in piazza

Gran finale ad Altopascio per il Luglio altopascese. Nell’ultimo fine settimana del mese sono previsti tanti eventi entusiasmanti tra convivialità, musica e fumetti. Tra i più attesi Altopascio Anime Night prevista per domani: in piazza Ricasoli ad Altopascio torna la seconda edizione dello spettacolo-evento che vede la partecipazione di alcune tra le voci italiane più importanti del doppiaggio e delle sigle tv. L’evento, gratuito, è promosso da Avis Altopascio, Francigena International Arts Festival - FIAF e Accademia Geminiani con il patrocinio del Comune di Altopascio e con il supporto di Antica Macelleria Giannini, Pam, La Dogana, Trony, NtFood, AssiLucense, Hotel Cavalieri del Tau, Misericordia di Altopascio, agenzia funebre Lombardi, prodotti chimici Rosselli e Rosamilia.

La serata partirà dalle 19 con “Aperitivo Animato!”: il cast al gran completo aspetterà grandi e piccini a “La Dogana” per foto, autografi, chiacchiere e per brindare insieme. Alle 21 cast e pubblico si sposteranno in piazza Ricasoli per il pre-show con saluti istituzionali e qualche curiosità sugli artisti protagonisti dell’edizione 2023. Alle 21.30 al via lo spettacolo: storici doppiatori e cantanti originali di sigle tv saranno insieme per celebrare la magia dell’animazione giapponese dagli anni ’80 a oggi. Allo show prenderanno parte anche performer tematici e fumettisti che coloreranno la piazza e omaggeranno gli eroi dell’animazione nipponica.