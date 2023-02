Altare restaurato con le donazioni di 23 paesani

Grazie a ventitré donazioni di paesani, residenti e emigrati, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana, in comune di Piazza al Serchio, è stato possibile il restauro conservativo dell’altare denominato della Madonna delle Grazie, risalente al XVII secolo. Da qualche anno l’altare aveva evidenziato alcuni distacchi strutturali con mancanze di colore e insetti xilofagi che avevano creato "gallerie" con la perdita di materiale ligneo, generando così un indebolimento della coesione strutturale.

Circa un anno fa, su iniziativa del sagrestano Virgilio Brega, era stata promossa da Civitas Borsigliana Odv una sensibilizzazione a livello paesano, per procedere al restauro, ovviamente con l’autorizzazione del parroco don Michel Murenzi, della Curia arcivescovile di Lucca e della Soprintendenza.

In breve tempo erano giunte ventitré offerte che sono riuscite a coprire la spesa totale del lavoro per un ammontare totale di 10.120 euro, Iva compresa. L’opera di restauro è stata portata a termine da Giuliano Delle Monache di Vicopisano, sotto la direzione del dottor Valentino Anselmi, responsabile area funzionale patrimonio storico-architettonico della Soprintendenza.

L’opera, in legno di pioppo e tiglio intagliato ornato, dorato e dipinto a tempera, di centimetri 180 in larghezza e 300 in altezza, è appoggiata alla parete, con il fondo colorato di celeste, di rosso scuro, con molti fregi dorati e richiama vagamente la facciata di un tempio greco-romano con le due colonne scanalate e dorate, sormontate da capitelli corinzi, che reggono un architrave. Alla base c’è un paliotto di centimetri 180 in larghezza e 110 in altezza. Il tutto è contornato da un’ampia cornice con fregi lignei e all’interno, in una nicchia, è collocata la statua di stucco, di epoca novecentesca, della Madonna, a cui è intitolata la chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Assunta.

Alla semplice, ma significativa cerimonia, oltre ai paesani, sono intervenuti l’assessore comunale Valeria Bertei, il dottor Alessandro Bianchini, Virgilio Brega, il presidente di Civitas Borsigliana Odv Gianluca Barbieri con il vicepresidente Marcello Pellini, in veste anche di Governatore della Misericordia di Piazza al Serchio e l’economa Catia Brega.

Il lavoro, le metodologie e gli aspetti tecnici sono stati illustrati dal restauratore Giuliano Delle Monache. L’inaugurazione è stata preceduta da un momento di preghiera. Infine tutti nel salone della quasi recuperata canonica per un simpatico rinfresco, a cura di Civitas Borsigliana Odv, con frittelle, i bomboloni della signora Luciana e bibite.

Dino Magistrelli