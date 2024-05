All’Orto Botanico doppio appuntamento con gli impollinatori

Per celebrare la Giornata internazionale dei Musei del 18 maggio e la Giornata mondiale delle api che ricorre lunedì 20 maggio, l’Orto Botanico propone un doppio appuntamento. Sabato prossimo 18 maggio alle ore 16.30 alla Casermetta San Regolo ci sarà un incontro dedicato agli impollinatori in giardino, con la presentazione del libro “Ronzii” di Giovanna Olivieri, un’opera dedicata tanto agli appassionati di natura e giardinaggio, quanto a chi ama la narrativa e la saggistica. Il giorno successivo, domenica 19 maggio dalle 10.30 alle 11.45, visita guidata all’Orto Botanico in compagnia dell’autrice, per osservare fioriture e impollinatori.

Si tratta di un’occasione per evidenziare l’importanza dei musei per la divulgazione e sensibilizzazione ambientale e per riportare all’attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l’importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli, finanche mammiferi, per la sicurezza alimentare, la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat.

L’iniziativa è promossa in adesione ad “Amico Museo, Aria di primavera nei musei della Toscana” ed è organizzata in collaborazione con A.Di.P.A. Alla presentazione di sabato si accede liberamente fino a esaurimento dei posti. Alla visita di domenica si accede con biglietto di ingresso all’Orto botanico e fino a un massimo di 25 partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico 0583442482 (biglietteria) o all’indirizzo e-mail [email protected].