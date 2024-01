Allocco intrappolato in una canna fumaria. Arrivano i vigili del fuoco

Capannori (Lucca), 27 gennaio 2024 – Era entrato in una canna fumaria passando attraverso il comignolo, ma da lì non riusciva ad uscire. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco arrivati dalla sede centrale di Lucca.

Il protagonista della vicenda è un allocco di grandi dimensioni, rimasto imprigionato in un’abitazione a Capannori. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il rapace e, una volta constatate le ottime condizioni di salute, lo hanno lasciato libero di riprendere il volo all'aperto.