Allo Sky Stone si parla dei Duran Duran con Massimiliano Poggi

Torna, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con gli incontri del mercoledì ‘Wednesday Break My Heart’, allo Sky Stone & Songs che mette a disposizione uno spazio per chiunque voglia parlare di un disco che ha avuto particolare significato nella sua vita e, ovviamente, farlo ascoltare.

Il primo incontro in programma è fissato per domani alle 18.30, quando Massimiliano Poggi parlerà dei Duran Duran, band oramai di culto che sarà la presenza internazionale della serata di giovedì del Festival di Sanremo. Quindi, quale occasione migliore per conoscere attraverso la sua musica, la storia di questo gruppo che, la scorsa estate, ha dato vita a due memorabili concerti del Lucca Summer Festival?

Questo è solo il primo incontro del ciclo 2025 di ‘Wednesday Break My Heart’. Inizialmente nato sulla scorta della decennale esperienza degli incontri sulla storia della musica del venerdì, ‘Friday I’m in Love’, questo appuntamento - come sempre a ingresso libero - si è consolidato ed è divenuto un interessante crocevia di appassionati che hanno condiviso con il pubblico la loro esperienza e le loro conoscenze: storie legate ai ricordi, alla propria vita, alle loro passioni che si trasmettono a coloro che, settimana dopo settimana, trascorrono un’ora in compagnia della musica allo Sky Stone. Tutti possono presentare il loro album ‘della vita’ (o più semplicemente che piace loro particolarmente), basta contattare lo Sky Stone & Songs e dire di quale disco si vuole parlare: alla prima data disponibile, si verrà inseriti nel calendario del ‘Wednesday Break My Heart’.

Per informazioni e ‘occupare’ lo spazio del mercoledì si può telefonare allo 0583/491389, oppure scrivere una mail a [email protected]