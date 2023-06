All’Istituto “Boccherini“ il premio Romano Silva

"Che dire? Sono felicissima e tutti in Conservatorio lo sono per questo premio". Parole (e musica verrebbe da dire, visto che parliamo di “Boccherini“) di Maria Talarico, presidente del Conservatorio lucchese, che ha ricevuto infatti a nome dell’Istituo Musicale il premio dedicato a Romano Silva nel corso della cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Lucca Le Mura, cerimonia che sancisce cioè il passaggio appunto di testimone tra il presidente uscente – in questo caso Francesco Caredio – e quello della nuova annata, Pietro Fazzi.

Nella splendida location di Villa Puccetti dunque la serata è stata allietata anche da un piccolo intermezzo musicale a cura di due laureandi del Conservatorio, in oboe e chitarra, e che tra l’altro a breve partiranno per le specializzazioni a Parma e a Salisburgo. Quindi il premio: dedicato, come detto alla memoria di un personaggio indimenticato e indimenticabile – Romano Silva, scomparso nell’ottobre del 2011 a soli 66 anni.

Già membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, socio dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere ed Arti e presidente della Fondazione Ragghianti dall’aprile del 2011 fino all’improvvisa scomparsa, Silva era uno storico dell’arte e musicologo di fama internazionale. Come ogni anno, da quando il Club ha istituito il premio, viene consegnato ad una persona fisica o giuridica (come in questo caso) che si è distinta durante l’anno: e proprio in questo 2023 che ha portato anche a sancire la statizzazione del Conservatorio Boccherini ecco che il Club ha deciso di assegnare il premio al Conservatorio stesso: ad intervenire è stato Andrea Consorti insieme alla moglie del compianto Silva, Carla Landucci, mentre a ritirare il premio è stata Maria Talarico.

"Chi è che non conosceva Romano Silva - aggiunge la Talarico stessa - e chi è che non lo stimava? E’ stata un’emozione bellissima!".