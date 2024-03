All’incrocio “rebus“ sequela di incidenti “E’ troppo pericoloso”

Sabato la “ruota“ ha girato per un ciclista che ha avuto la peggio contro un’auto (per fortuna nulla di grave). Lunedì un altro scontro tra due auto (nella foto). Quasi non passa giorno che all’incrocio rebus di via Salicchi–Borgo Giannotti non segni un nuovo sinistro. “L’ennesima riprova che via Salicchi è una strada pericolosa – dicono gli abitanti – e che non si può più temporeggiare, serve una soluzione“. E non tutti sono convinti che quella giusta sia la rotatoria i cui lavori dovrebbero iniziare a giugno e terminare entro settembre.