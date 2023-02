Allerta meteo per pioggia e vento forte

Torna l’allerta meteo. Un avviso di allerta di codice giallo è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per tutta la giornata odierna: per rischio idrogeologico, rischio idraulico del reticolo minore e vento forte.

Una rapida perturbazione seguita da aria fredda di origine artico-marittima è infatti in arrivo su quasi tutta la Toscana, con forti venti di grecale. Potrà anche nevicare in montagna fra i 600 e i 1000 metri. A causa della pioggia, occorre fare molta attenzione ai sottopassi e alle zone depresse soggette ad allagamento. Si consiglia inoltre di non sostare e di fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua, mentre e si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.