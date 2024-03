All’edicola Cerboncini per una rivista di storia

E’ entrato nella cartoleria-edicola Cerboncini in via Santa Croce e, come uno qualunque, ha chiesto di una rivista di storia in inglese. Vestito in scuro, capello argenteo sempre vaporoso, Dustin Hoffman nella sua “normalità“ non passa comunque inosservato. “L’ho riconosciuto subito – dice il titolare, Alessandro Cerboncini –, non nego che mi sono emozionato. Timido e impacciato, ma consapevole che era un’occasione unica da giocarsi, gli ho chiesto se potevo avere una foto insieme a lui. L’ho chiesto al bodyguard e ho trovato la massima disponibilità. Quella foto me la incornicio“. L’impressione è quella che che tutta la città sta ricevendo in queste ore. “E’ una persona che non se la tira, non si dà arie, non ti sembra assolutamente una star di Hollywood. E anche l’aspetto è autentico. Nessun ritocco, rughe naturali che aggiungono espressività a un volto rimasto fedele a se stesso“. In queste ore piazza Bernardini sarà “blindata“ in vista delle riprese. “E’ chiaro che qualche disagio c’è per noi commercianti, ma siamo ben consapevoli che occasioni di questo tipo hanno un ritorno importante per la città, e quindi anche per noi. Certo – osserva Alessandro – più degli altri ne beneficiano bar e ristoranti, ma comunque portano un po’ di gente per tutti“. Il titolare della storica edicola è anche un appassionato di Hoffman: “Ho rivisto di recente Rain Man, che si può dire, capolavoro di interpretazione. Ma anche Hook ha il suo perchè“. E tra i titoli papabili del film girato in città? “Eviterei decisamente Lucca Mortis“.

L.S.