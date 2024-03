Alleanza rosso-verde va con Del Chiaro

Alleanza Rosso-Verde, formata da Sinistra Con, Articolo 9 ripensiamo il futuro, Europa Verde, Sinistra Italiana, due associazioni civiche locali e due partiti nazionali insieme per sostenere il candidato a sindaco Giordano Del Chiaro (il quale oggi alle 16,30 a Lunata in via Pesciatina 230, nell’ex laboratorio di analisi San Vito, inaugura il comitato elettorale), alle prossime amministrative di giugno.

L’associazione "Sinistra con", dopo l’ottimo risultato conseguito alle elezioni di 5 anni fa, porta l’esperienza delle attività svolte nel territorio in questi anni e dell’ impegno istituzionale dei consiglieri Marco Bachi e Chiara Bini e dall’assessore Francesco Cecchetti.

"Articolo 9 – ripensiamo il futuro", nata oltre un anno fa per volontà di un ampio gruppo di cittadini e arricchita dal contributo di ex assessori e consiglieri comunali, si caratterizza per l’impegno nella tutela del territorio. Fondamentale il ruolo dei partiti nazionali, Sinistra Italiana ed Europa Verde-Verdi, che si presenteranno anche alle europee. Su molti temi la sintesi politica-programmatica è già molto avanzata. Sugli assi viari ferma e netta rimane la contrarietà all’opera che non risolve i problemi e ha un impatto ambientale devastante.

Secondo Maurizio Franceschi, presidente di Sinistra con "a livello globale e locale siamo di fronte a scelte che hanno a che fare con un cambio di paradigma del "patto sociale" alle fondamenta di tutte le relazioni umane". Eugenio Baronti, SI, ritiene prioritaria la ripubblicizzazione del servizio idrico; Alberto Paradisi, articolo 9, giudica fondamentali le istanze dal basso, dei cittadini. Infine "Come Europa Verde – Verdi – aggiungono Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini – si tratta di confermare una coalizione alla testa del Comune, che da tempo si distingue per una apprezzata sensibilità alle tematiche ecologiche".

Massimo Stefanini