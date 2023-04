Alle Tagliate torna il Luna park “Esperimento primaverile: se funziona lo replicheremo“

Le giostre a primavera, e chi se le aspettava? Una sorpresa “fuori stagione“, un’edizione zero che, se incontrerà il gradimento dei lucchesi, potrebbe divenire appuntamento fisso. Sono una quindicina le attrazioni arrivate nel piazzale Don Baroni praticamente in contemporanea allo Street Foood, dove resteranno fino al 15 maggio. Qualche operatore è un fedelissimo del Settembre Lucchese, altri sono “nuovi“ sulla piazza lucchese. Tutti con una motivazione: dare una svolta al periodo “morto“ approfittando del ponte festivo e, appunto, della concomitanza con lo Street Food e anche con il mercato ambulante che resterà nei consueti appuntamenti del mercoledì e sabato. “L’intenzione era quella di provare a fare qualcosa in un periodo altrimenti spento – dice Virgilio Bonani, titolare anche della storica giostra dei cavalli in piazza Napoleone –. Abbiamo chiesto al Comune che prontamente ci ha autorizzato, se l’esperimento funzionerà replicheremo. Alle Tagliate abbiamo portato attrazioni aperte dalle 15 alle 23: dal treno su rotaie, auto scontro, elastici, canoe nell’acqua, baby cart, percorso fantastico e giostre per i più piccoli“.

Da oggi al 25 aprile piazzale Don Baroni si anima anche grazie allo street food con la ‘Fiesta spagnola, sapori da mondo’, iniziativa itinerante di Confesercenti con l’Associazione Promozione Cultura e Sapori della famiglia Marcuccetti. In questo caso saranno 20 espositori aperti dalle 11-24 tutti i giorni tranne il sabato, dalle 13.30 alle 24. “Dopo la positiva esperienza di ottobre – così Confesercenti Lucca –quando grazie alla sensibilità degli assessori Granucci e Santini siamo riusciti per la prima volta a portare in città questo qualitativo evento di street food, abbiamo deciso di concedere il bis in questo lungo fine settimana che cade in occasione della Festa della Liberazione“. Quindi Paella di marisco e Valenciana, sangria e Tapas per un viaggio a chilometro zero.

