"Alle donne dico di osare di più" Sara D’Ambrosio è la più giovane

Forse è per un desiderio che cullava sin da bambina che Sara D’Ambrosio, sindaca del Comune di Altopascio al secondo mandato, la più giovane della provincia di Lucca, oggi si trova ad amministrare un ente sentendosi appagata. Oppure perché ha voluto scommettere sulle proprie capacità.

Come nasce la passione che l’ha fatta diventare, giovanissima, sindaca di Altopascio?

"È avvenuto tutto in un momento della mia vita in cui non avevo famiglia, non avevo figli e potevo dedicarmi al lavoro politico; prima da consigliere comunale di opposizione e poi questa sfida bellissima che mi ha portato a diventare il primo cittadino del luogo dove abito sin da bambina".

Non dica che da bambina sognava di diventare sindaca?

"No, però ero mossa dal desiderio di essere ricordata per qualcosa di buono da fare per la mia comunità; da consigliere di opposizione notavo che il paese era per certi versi sprecato; vedevo tante potenzialità non sviluppate e oggi posso dire che quel pensiero, insieme a chi ha governato e governa con me, è diventato realtà. Altopascio è un luogo dinamico, dove si aggrega e guarda ai bisogni delle persone".

Pochissime le donne sindaco, perché?

"Bella domanda. Parto dalla mia esperienza, sottolineando che nel centrosinistra c’è comunque un’apertura in tal senso che ho potuto constatare; ma bisogna fare di più. Credo che occorra maggiore solidarietà, a partire proprio dalle donne, dove la ricerca di fare rete deve essere il perno costante; per le donne continua ad esserci una sorta di senso di colpa, ed è la società che è impostata così. Bisogna lavorare su questo, alle donne dico di osare maggiormente: abbiamo la capacità, nella vita di tutti i giorni, parlo dunque anche della famiglia, di sapere risolvere molte cose. In politica sappiamo fare, ma vi è la necessità di essere maggiormente determinate".

C’è un percorso da seguire o un consiglio da dare?

"Non credo. Le cose bisogna guadagnarsele, sicuramente c’è molto da fare, certamente le donne, più degli uomini, si pongono molte domande. A me non appartiene la visione femminista; occorre impegno e determinazione, regole che sostanziano non soltanto la politica, ma la vita stessa".

Progetti futuri?

"Sto facendo il sindaco di Altopascio, sono concentrata a realizzare opere e servizi per la gente del mio territorio; qualsiasi altro progetto mi distoglierebbe dall’impegno del mio secondo mandato. La politica mi piace, mi appassiona. Ma io ho un lavoro, sono soltanto in aspettativa e sicuramente so dove tornare una volta finito il mandato di sindaco. Questo non mi impedisce di avere progetti, ma ciò non mi allontana dall’impegno che ho assunto con i miei cittadini, a cui tengo molto".

Maurizio Guccione