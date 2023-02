“Alle corti dei Re“, il nuovo viaggio di Alessandra Altamura

Dopo aver esplorato il complesso mondo africano con “Viaggio in bianco e nero“ (che nel 2016 fu candidato al Premio Strega) e quello altrettanto difficile dell’infinita guerra in Siria nel 2018 con “Siamo gli eroi del circo“, Alessandra Altamura (nella foto) torna oggi con un nuovo stimolante libro.

“Alle corti dei Re“ (edizioni Il Foglio) è una raccolta di racconti e poesie che descrive un altro piccolo grande universo, stavolta assai più vicino a noi, un microcosmo che si muove dentro una tipica corte della campagna lucchese. Lo scenario narrativo è quello surreale della pandemia, del distanziamento, dei volti mascherati e dello stravolgimento improvviso dei rapporti umani, dei contatti negati tra le persone.

Parte proprio da qui il suo racconto, seguendo i pittoreschi dialoghi di personaggi semplici e a volte un po’ “naif“, che spesso si esprimono efficacemente in vernacolo, ma sono portatori come sempre di valori, riflessioni e problematiche universali. Il tutto intervallato da brevi e toccanti poesie che sono spesso il perfetto corollario dei dolori, delle passioni, delle allegre speranze e dei tormenti che animano i protagonisti.

Un viaggio che prosegue poi, come sempre nei lavori di Alessandra Altamura, anche tra i migranti, gli emarginati, i diversamente abili, i dimenticati da questa società dell’apparire e del successo a ogni costo. Personaggi a cui dare finalmente voce, perché voce non hanno. Un libro, insomma, che racconta di noi, delle nostre paure, dei nostri difetti, delle guerre, ma anche delle nostre infinite possibilità di riscatto e della capacità di amare gli altri. Magari grazie a una musica che all’improvviso ci catapulta, come per magia, in una dimensione diversa e splendidamente armonica.

P.Pac.