Alle 15 l’ulimo saluto a Jeremy Bianchi

Si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Sorbano del Giudice i funerali di Jeremy Bianchi, il ragazzo di appena 20 anni, compiuti a gennaio scorso, morto in seguito al terribile incidente in moto avvenuto sabato pomeriggio, a poca distanza da casa sua. Il giovane era deceduto nella serata di domenica all’ospedale di Cisanello dove era stato trasportato già in gravissime condizioni, dopo il pauroso schianto contro l’arco dell’acquedotto del Nottolini. Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero del paese. Jeremy ha donato gli organi, un gesto che dona speranza di vita ad altre persone.