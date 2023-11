All’Atelier Ricci sfilano arte e bellezza con Confcommercio

Domani dalle 10 alle 17 e domani dalle 10 alle 19 nelle stanze dello storico Atelier Ricci, (con entrata in via San Paolino 34) si terrà l’evento “Arte e Bellezza in Atelier” dove molti creativi, artisti e artigiani esporranno le loro creazioni handmade. Filo conduttore è la Bellezza, non soltanto nella moda anche n tutte le forme d’arte e d’espressione. La manifestazione è patrocinata da Confcommercio Lums. E’ solo uno dei numerosi eventi che vede protagonista Patrizia Ricci, titolare e designer dell’Atelier e il suo staff. L’Atelier ha partecipato attivamente anche a Lucca Comics and Games e al progetto delle Pigotte per l’Unicef.