All’Astra doppio show da “Vivere” di Kurosawa all’animazione con Flow

Prosegue il programma della 26ma stagione del Cineforum Ezechiele 25,17. Al Cinema Astra un doppio appuntamento. Stasera alle 18.30 viene proiettato Vivere uno dei capolavori di Akira Kurosawa. Watanabe, un burocrate indifferente, scopre di avere un cancro che gli lascia pochi mesi di vita. Prima sprofonda nella disperazione, poi tenta di abbandonarsi a una notte di piaceri, infine si consacra a una causa civile, riscattando la sua esistenza. Il film di Kurosawa è rimasto inedito per decenni in Italia e non è mai stato distribuito al cinema fino ad oggi. Viene presentato in versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli. A seguire, alle 21.30 sarà invece proiettato in prima visione assoluta Flow di Gints Zilbalodis, straordinario film di animazione candidato agli Oscar come miglior film d’animazione e come miglior film straniero. Un gatto nero si salva da un’inondazione rifugiandosi su una barca alla deriva già occupata da un capibara. Si aggiungono alla ciurma, un labrador, un lemure e una gigantesca gru. Le proiezioni sono riservate ai soci del Cineforum Ezechiele.