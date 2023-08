Allarme sicurezza Protestano i cittadini

Una richiesta che si ripete, per una questione di sicurezza. I primi solleciti sono caduti nel vuoto. Poche evasive risposte e l’unica arrivata ha lasciato a desiderare. Protestano gli abitanti di Camigliano, incrocio tra lo Stradone, molto conosciuto perché spesso identificato come un circuito alternativo per la Formula Uno vista la velocità con cui sfrecciano le auto, e via di Tofori. C’è un parco giochi per bambini. Il giardino pubblico si trova nei pressi di una curva, la visibilità è ridotta e quando giungono i veicoli potrebbero trovarsi i piccoli sulla carreggiata.

I residenti protestano: "Da mesi abbiamo chiesto al Comune di Capannori, nello specifico all’assessore Davide Del Carlo, di poter installare cartelli che segnalino a chi arriva la presenza di questo polmone verde, con possibili attraversamenti e quindi far capire a chi è in auto di rallentare. Avevamo contattato l’assessore Del Carlo il quale lo scorso 9 giugno ci aveva risposto che l’indomani sarebbero venuti a fare l’intervento".

"Abbiamo avvistato una squadra di operai - prosegue - che stavano facendo un altro lavoro e gli abbiamo domandato spiegazioni ma loro non sapevano niente.

E’ una questione di sicurezza, ci diano risposte chiare, altrimenti ci dicano che non intendono eseguire questa accortezza, perché i mesi passano e un piccolo intervento come questo ci viene negato. Senza una motivazione. Da quel famoso 9 giugno sono trascorsi due mesi – concludono i residenti – ma niente è stato fatto. Proviamo per l’ennesima volta, forse dobbiamo attendere le prossime amministrative per ottenere l’obiettivo, ma qui è in gioco la sicurezza".

Ma.Ste.