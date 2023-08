Allarme sanità in Valle del Serchio "Declino sotto gli occhi di tutti"

"Il declino del servizio sanitario in Valle del Serchio, che interessa tutti i settori e non risparmia neppure il servizio di dialisi, fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti affetti da insufficienza renale grave, è sotto gli occhi di tutti, eppure non compare nell’agenda di alcuni amministratori della Garfagnana e della Regione Toscana, competente in materia di sanità". A prendere nuovamente la parola in merito alla situazione dei servizi sanitari erogati in Media Valle e Garfagnana è Vittorio Fantozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana, che lancia nuovi allarmi. "Nel silenzio più totale delle istituzioni del territorio, come succede quando ci si è già arresi, avvengono nuove limitazioni di servizi all’Ospedale San Francesco di Barga. Il progetto dialisi Cal, Centro di Assistenza Limitata, annunciato dall’Azienda Sanitaria già nel marzo del 2022, che già conteneva la presenza del medico nefrologo solo al mattino e, a distanza da Lucca, il pomeriggio - dettaglia Fantozzi - viene ulteriormente ridimensionato con la presenza del medico solo due giorni a settimana. Questo, si legge nel documento informativo che viene fatto firmare ai pazienti prima di sottoporsi al trattamento di emodialisi, a partire dallo scorso 11 agosto. Una liberatoria nella quale si spiega come la pratica sanitaria non sia scevra da pericoli in assenza di un medico. Dopo l’accorpamento delle dialisi di Castelnuovo a Barga e l’introduzione del progetto Cal, oggi assistiamo a un’ulteriore riduzione dell’assistenza medica, sostituita da quella infermieristica, da cartelle informatizzate direttamente collegate alla dialisi di Lucca e da consulenze a distanza del nefrologo che non appaiono adeguate ai bisogni sanitari dei dializzati residenti nella Valle, i quali, in quanto cittadini che pagano le tasse, meritano la miglior assistenza sanitaria possibile. L’operazione di svuotamento dei servizi sanitari negli ospedali di Castelnuovo e Barga sembra ormai completata, con la complicità di molti amministratori locali e regionali. Niente poi ci rassicura - conclude Fantozzi - sul fatto che si tratti di una soluzione solo momentanea".

Al consigliere regionale, si uniscono anche l’esponente di Fdi di Castelnuovo Garfagnana, Elena Picchetti. "La nostra Valle merita di più e per questo ci adopereremo in ogni sede per riportare tutti i servizi sanitari sul territorio. In primis per i cittadini di questa e di altre zone disagiate che hanno pieno diritto a una assistenza sanitaria qualificata, come per chi vive nei centri abitati più popolosi".

Fio. Co.