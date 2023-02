Allarme rifiuti nel Condotto "Basta gesti di inciviltà"

Sinergia tra Consorzio di bonifica Toscana Nord e Comune di Lucca, impegnati nella rimozione dei rifiuti a tutela del Condotto pubblico. Il lavoro da parte del Consorzio, già avviato, vede il ripristino delle murature di sponda e la rimozione del materiale accumulato nell’alveo.

L’appello ai cittadini, a proposito di rifiuti rinvenuti nel canale è perentorio da parte del Consorzio: "Basta trattare il canale come se fosse una discarica".

Un appello che arriva dopo ripetute sollecitazioni ma che, evidentemente, non basta a indirizzare verso un uso civile del territorio. Si legge in una nota del Consorzio di bonifica: "Con la chiusura del Condotto e la riduzione della portata di acqua disposta dal Genio Civile, il fondo del canale ha riportato alla luce un gran quantitativo di plastica e rifiuti; ente di bonifica e Comune di Lucca, allertati dai tecnici, hanno attivato immediatamente un intervento di pulizia". Dura la presa di posizione del presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi: "Nell’ambito dei lavori programmati sono state di nuovo rinvenute notevoli quantità di rifiuti accumulati in alveo che, nonostante le frequenti rimozioni già effettuate, sono ancora consistenti a causa dell’inciviltà di coloro che continuano ad utilizzare il Condotto pubblico come una discarica; stiamo provvedendo alla loro rimozione e nei prossimi giorni saranno asportate le alghe presenti in alcuni tratti". Il Consorzio, inoltre, fa sapere che per l’anno in corso le risorse destinate alla manutenzione del Condotto ammontano a quasi 350mila euro, con un plus, su base annua, di 100mila euro.

Sulla questione, si registra il commento dell’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani: "La pulizia del condotto pubblico è priorità assoluta dell’amministrazione – afferma – che subito ha raccolto istanze e segnalazioni dei cittadini per procedere in tempi celeri e adeguati; grazie alla preziosa collaborazione cR

on il Consorzio di bonifica, verranno rimossi i materiali accumulati in alveo, che risultano ancora consistenti nonostante i numerosi interventi, ripristinando le murature di sponda: ci appelliamo ancora una volta ai cittadini – conclude Consani – affinché possano tenere un comportamento adeguato al riguardo, interrompendo lo stato di degrado del corso e favorendone la valorizzazione". Sul fronte dei lavori si tratta di un investimento di 160mila euro; saranno rimosse alcuneceppe che rischiano di compromettere la stabilità della struttura,e le località interessate dai lavori saranno San Pietro a Vico, Acquacaldae San Marco. Per segnalazioni o richieste di intervento, [email protected] o 0583 98241; WhatsApp 3316457962.

Maurizio Guccione