Allarme personale all’Rsa di Marlia Chiesto un incontro con il Comune

Chiesto l’incontro con il Comune per la carenza di personale alla RSA (Residenza Sanitaria Assistita) di Marlia, acuita dalla mancanza dell’infermiera che opera sulle 24 ore. L’assemblea con gli operatori della casa di cura, Michele Massari della Fp Cgil, Giada Bellandi della Fisascat Cisl e Stefania Fontanini della Uil Fpl chiedono un confronto urgente con l’amministrazione comunale per risolvere la situazione e, soprattutto, fare il punto sui lavori di ristrutturazione del complesso, adesso organizzato su vari piani, con problemi operativi.. "La riunione – spiegano i sindacalisti – è stata convocata per illustrare le intese sottoscritte, grazie alla disponibilità della cooperativa appaltatrice e della società Capannori servizi, per attenuare i disagi provocati dalla soppressione della figura dell’infermiera H24 presente anche durante il turno notturno. Purtroppo, nonostante la chiara volontà espressa dalle operatrici e operatori di voler collaborare al meglio per il buon funzionamento della struttura, nel rispetto degli ospiti, è emerso un quadro di grande criticità.

La presenza dell’infermiera h 24 infatti garantisce una serie di attività che in assenza del medico non possono essere effettuate.

"L’assenza dell’infermiera h 24, è stato rilevato, crea pertanto problematiche spesso insormontabili – sostengono i sindacati – nella gestione degli ospiti inducendo apprensione e carichi di lavoro insopportabili nel resto del personale. Ricordiamo che solo nel 2019, le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto un accordo con Capannori servizi ed Asl per l’implementazione di nuovi moduli nella struttura che garantissero il servizio infermieristico h 24, che non sono mai stati attuati. Una delle questioni maggiormente dibattute – concludono i sindacati, - è senz’altro la condizione generalizzata degli ospiti che nella stragrande maggioranza dei casi è costituita da persone non autosufficienti con gravi patologie difficilmente gestibili senza la presenza costante di un medico o di un infermiera. Purtroppo la Regione Toscana su questo argomento fa orecchi da mercante, in quanto è ovvio che si dovrebbe provvedere a rivedere i parametri di assistenza, aumentandoli. Siamo preoccupati anche per i carichi di lavoro a cui sono sottoposti gli operatori e le operatrici. A questo punto servono risposte immediate".

Massimo Stefanini