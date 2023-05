Allarme dalla Freddana: “Alveo pieno di alberi“

A lanciare l’SOS erano stati pochi giorni fa gli abitanti del Morianese, per voce di Marinella Poli (ex presidente del comitato locale Murrius): “Il letto del fiumo è pieno di alberi, date un’occhiata dal Ponte Dalla Chiesa e sarà chiaro a tutti ciò che dico – aveva detto dalle colonne del nostro giornale –. Ho già contattato il Consorzio, ma so che il fiume dipende dal Genio. Spero che chi deve fare non stia a guardare“. Oggi altrettanto preoccupati sono gli abitanti delle zone lungo la Freddana, che purtroppo sanno già cosa vuol dire quando esonda un corso d’acqua. L’ultimo episodio è avvenuto nel non lontano 2014, in una stagione certo “non sospetta“: era luglio quando il corso d’acqua superò il livello di guardia provocando esondazioni tra Monte San Quirico e la Cappella e più avanti sulla via per Camaiore a San Martino in Freddana. In un attimo le strade divennero fiumi e le case furono sfollate. Ma nessuno può dimenticare quello che fu in assoluto il peggior incubo, sempre a causa della Freddana, nel giugno 1992 (nella foto) quando acqua e fango trasformarono interi quartieri in laghi, con il piano terra inondato. “Abbiamo già vissuto sulla nostra pelle e sui nostri portafogli il disastro dell’alluvione e oggi – così gli abitanti della zona di Monte San Quirico – la Freddana invasa da tronchi e vegetazione varia non è un quadro che ci può far stare tranquilli. Chi deve farlo intervenga oggi senza aspettare il peggio. Se da noi piovesse come ha fatto in Romagna non ci salva nessuno“.