Allarme cinghiali L’sos di Coldiretti

Coltivatori disperati in alta Garfagnana per le continue e sempre più imponenti devastazioni delle loro coltivazioni da parte dei cinghiali, ma anche daini e caprioli, sempre più numerosi. Nei campi coltivati a farro, grano, orzo e patate, dunque, anche quest’anno, gli agricoltori raccoglieranno poco. A denunciare ancora una volta queste devastazioni è la Coldiretti provinciale che ha pubblicato sui propri canali social un video con un gruppo di cinghiali all’opera su un terreno coltivato. "Per fronteggiarli – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti, è stato attivato l’articolo 37 che prevede l’abbattimento controllato, fuori dal periodo di caccia programmata. Uno strumento utile che abbiamo ottenuto dalla Regione Toscana, ma non è ancora sufficiente e risolutivo. Chiediamo interventi su larga scala per ridurre drasticamente il numero di esemplari e ristabilire un equilibrio sostenibile". L’esplosione del numero di cinghiali, ma anche daini e caprioli, induce all’abbandono le imprese agricole. In dieci anni ha fatto tale scelta il 70% di aziende principalmente a conduzione famigliare attive in montagna. Per resistere in territori montani le aziende devono avere la possibilità di produrre reddito. Paolo Magazzini di Petrognola di Piazza del Serchio, che produce farro Igp e grani antichi con metodo biologico: "Metà del prossimo raccolto resterà sul campo. Hanno divorato le spighe e sdraiato il grano". "I risarcimenti – afferma Giovanni Danti di Magliano, in Comune di Sillano Giuncugnano, che ha dieci ettari di terreni coltivati a farro, patate e fieno ad uso animale - non ripagano mai del danno subito e gli abbattimenti selettivi sono inefficaci. Dalla chiamata agli abbattimenti passano anche settimane".

Dino Magistrelli