Allarme a Lucca, bambini avvicinati da due coetanei nei parchi

Circola un messaggio di allarme diffuso con un tam tam nelle chat Whatsapp di alcuni genitori. L’effetto del dramma della piccola Kata Firenze, probabilmente. Qui si parla di un episodio avvenuto l’altro giorno nel parco di fianco al Nido il Seme a Sant’Anna. Una babysitter con due bimbi piccoli avrebbe raccontato che mentre i bimbi giocavano sono stati avvicinati da due bambini più grandi, sui 10 anni, che si sono presentati come loro cugini e volevano convincerli a seguirli alla loro roulotte... I bambini

sono tornati di corsa dalla baby sitter, spaventati, e nel frattempo i due bambini se ne sono andati. E’ scattata una segnalazione ai carabinieri di San Concordio e nelle chat si parla di episodi simili che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi anche a San Concordio.

I carabinieri hanno preso atto della segnalazione, ma invitano anche a non drammatizzare l’accaduto, che in ogni caso avrebbe per protagonisti bambini sui 10 anni. Ovviamente il consiglio a tenere d’occhio i propri figli e le frequentazioni resta sempre valido e affidato al buonsenso.