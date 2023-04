All’Antica Zecca la moneta della “Libertas“

Nei giorni scorsi abbiamo parlato ampiamente della moneta che abbiamo poi regalato sabato ed abbiamo anche avuto modo di parlare del grande successo della nostra iniziativa editoriale. Moltissimi coloro che non si sono lasciati sfuggire la riproduzione del dritto della “Doppia“ del 1749 una cui particolarità è la scritta “Libertas“ sullo stemma. Tutti coloro però che non fossero riusciti a ritirare la moneta, andata letteralmente a ruba, potranno comunque averne una copia: basterà presentarsi in questi giorni all’Antica Zecca alla casermetta San Donato sulle Mura con una copia de La Nazione e ricevere così una copia della moneta. Un’occasione da non perdere in concomitanza con la Settimana della Libertà (in programma fino a domenica) che prevede che alcuni musei della città saranno gratuiti per i lucchesi.