All’Agorà l’intera produzione del fumettista Tuono Pettinato

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi alla biblioteca civica Agorà, nello spazio dedicato ai fumetti, lo scaffale interamente dedicato all’artista Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, prematuramente scomparso nel 2021.

L’Agorà è stata infatti omaggiata dell’intero catalogo dell’autore, grazie alla collaborazione nata fra la Biblioteca stessa, Lucca Crea e la Fondazione Tuono Pettinato. L’inaugurazione è giunta al culmine di un ciclo di tre incontri in cui gli ospiti provenienti dalle aree di produzioni indipendenti hanno presentato e discusso le nuove frontiere di questo movimento, con l’obiettivo di allargare la conoscenza del pubblico, per arrivare più informati alla manifestazione Lucca Comics & Games e vivere quindi in modo consapevole la Self Area. Lo scaffale dedicato alla produzione di Tuono Pettinato è stato inaugurato, fra gli atri, dall’assessore alla Cultura del Comune di Lucca Mia Pisano, dal presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal direttore Emanuele Vietina. Pettinato, fumettista e illustratore originario di Pisa, ha realizzato storie brevi, strisce, vignette, illustrazioni e graphic novel.

Nel 2009 aveva ricevuto il Premio Nuove Strade a Napoli Comicon e nel 2014 il premio come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games, che l’anno successivo gli dedicò una grande mostra a Palazzo Ducale. Formatosi presso il Dams di Bologna, nei primi anni 2000 fu co-fondatore e membro del collettivo Superamici assieme Ratigher, LRNZ, Dottor Pira e Maicol & Mirco, una delle più felici espressioni del fumetto italiano del periodo. Per Rizzoli Lizard, casa editrice con cui ha collaborato a lungo, realizzò diversi graphic novel.