Si presenterà il 17 febbraio alle 17.30 alla libreria Ubik il libro di Paolo Pescucci che rappresenta la prima biografia di Carlo del Prete, il concittadino che tanto onore portò a Lucca con le sue imprese di trasvolatore atlantico, tragicamente perito poco più che trentenne e meritevole della Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico. Un giovane Eroe, che per troppi anni è caduto in un oblio immeritato e che merita un giusto riconoscimento. Alla presentazione sarà presente la nipote di Carlo Del Prete, Alessandra Zita. “ Per lui dall’inizio pensai alla definizione di “Eroe senza tempo”, perchè ci porta un esempio perenne d’audacia, di perseveranza, di senso del dovere – dice Pescucci riferendosi al celebre aviatore lucchese –. Poi ci porta un messaggio di aggregazione, di ponte tra i popoli, in fondo le trasvolate atlantiche erano un modo per stabilire collegamenti e ponti tra civiltà che ancora non godevano della globalizzazione attuale. In più ci ricorda la sfida, la vita dell’uomo è sfida, sfida verso l’ignoto, sfida verso nuovi traguardi. Ancora oggi la sua testimonianza è attuale, i suoi valori, possono essere di esempio ai giovani e il suo esempio dovrebbe esser fatto conoscere nelle scuole“.

L’idea di questo libro per il suo autore è stata quasi casuale. “E’ nata nell’estate dello scorso anno quando l’amica Alessandra Zita del Prete, nipote di Carlo, mi aveva chiesto di aiutarla a organizzare una commemorazione per suo zio. Sinceramente conoscevo poco del personaggio, un giovane aviatore, tragicamente perito, scuole e monumenti a lui dedicati e poco altro. Però l’organizzazione dell’evento mi portò a cercare di sapere di più e soprattutto la lettura di qualche sua pagina autografa, di una specie di diario, mi trasmise un interesse, un coinvolgimento inimmaginabile. Da lì è nata la voglia di scoprire, sono stati mesi di ricerca e letture intense“.