Alla Ubik il libro di Clarissa Vokan

Ogni donna, nel suo percorso di crescita, si trova a confrontarsi tra il desiderio di essere amata e quello di essere libera di esprimere se stessa. Questo viaggio interiore porta spesso a dover affrontare solitudine e conflitto.

“Fuga verso la libertà” il romanzo di Clarissa Vokan, (Gambini editore) narra il lungo e tortuoso cammino che ha portato Magdalena a ritrovarsi. Dalle violenze domestiche alle trappole disseminate nell’universo del web. Clarissa Vokan sarà a Lucca per presentare il suo romanzo oggi pomeriggio alle 17.30 alla Libreria Ubik in via Fillungo. Con la partecipazione di Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, intervengono Patrizia Lazzarini e Giampiero Pierini.