Alla Ubik del saggio “Il conflitto sociale” con Luca Baccelli

La Libreria Ubik Lucca apre le porte a uno speciale evento che si terrà il prossimo venerdì alle 18. In occasione di questa serata, l’ospite sarà il professor Luca Baccelli, autore del libro “Il conflitto sociale” pubblicato dalla Futura Editrice. La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione del professor Lorenzo Viviani, Docente di Sociologia Politica all’Università di Pisa.

Il saggio, disponibile per l’acquisto presso la libreria o consultabile tramite il seguente link: https://www.ubiklibri.it/book-9788823024540-il-conflitto-sociale.html, offre una profonda analisi del panorama attuale dei conflitti sociali, fornendo spunti di riflessione fondamentali per comprendere le dinamiche della società contemporanea.

Per millenni ogni forma di discordia è stata considerata una patologia del "corpo politico". Ma attraverso il conflitto sociale i soggetti discriminati e subalterni hanno espresso i propri bisogni e le proprie istanze, rivendicando libertà, inclusione, uguaglianza, riconoscimento delle proprie identità. Nel corso del Novecento la società si è divisa in campi separati dalla loro posizione nell’ambito della produzione e lungo questa linea si sono articolate le differenti dimensioni del conflitto, che si è rivelato fattore di coesione sociale, condizione della democrazia e dei diritti. La Ubik invita calorosamente a partecipare. “Si tratta di un evento culturale unico, che promette di essere un’occasione straordinaria per approfondire la comprensione dei conflitti sociali nella società odierna“. ’appuntamento è dunque venerdì alle 18 nella sede della libreria Ubik in via Fillungo 137 dove per sabato 27 è in programma la presentazione del romanzo “Il senza parte” di Guido Del Monte (Morellini Editore). Dialogherà con l’autore, Daniele Luti, critico letterario, considerato uno dei maggiori curatori della memoria letteraria di Carlo Cassola.