Alla Settimana del Commercio a Castelnuovo: la serata di ”Encanto”

Uno spettacolo unico, di cui si parlerà ancora per diversi giorni nella Valle del Serchio, è stato lo show pirotecnico a Castelnuovo, inedito e innovativo nella forma, promosso dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, con il sostegno della Lucart, la quale festeggia quest’anno 70 anni di attività. Sono stati oltre dieci minuti di lanci nell’aria, a ritmo di musica, ma senza bòtti per non mettere in difficoltà i cani e altri animali domestici, con migliaia di persone incantante a guardare in alto.

Stasera la Settimana del Commercio propone, in centro storico, dalle 21, la magia Disney di Encanto con il centro professionale studio danza e artis’t di Ilaria Pilo, il mago Zazza itinerante, l’arrivo degli Alpaca della Residenza Amola, esibizione della palestra Extreme Fitnesslab in via Farini e musica con Le Nuove Luci nella Grindhouse Arena in piazza Duomo e gli Area 21 in piazza Olinto Dini.

Domani, Degustazione gratuita di farro a cura del Consorzio del Farro Igp della Garfagnana, dalle 19, sotto il Loggiato Porta. Poi ballo con la scuola Armonia del Movimento di Rossano Pancetti. Dalle ore 21, piazza delle Erbe diventa un "Sogno di una notte di mezza estate" con le varie discipline della scuola ballate direttamente in piazza tra la gente. Musica con le Cugine di Campagna in via Farini e la Puppies Jazz Band in piazzetta Ariosto. Sabato 19 è la notte del mercatino sotto le stelle, a prezzi scontati, evento da sempre molto partecipato.

Nel pomeriggio, concorso di disegno per bambini e la merenda a pane e nutella. Ma sarà la musica ad accompagnare il tutto con la scuola Jam in piazza delle Erbe, gli Area 21 in via Farini e in via Garibaldi i Brama Buriana, cover band di Ligabue, tra le più conosciute della zona.

